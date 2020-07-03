Ермак встретился с Козаком в Берлине: говорят о Донбассе
В Берлине 3 июля проходит встреча в нормандском формате на уровне политических советников. Представлять интересы России в вопросах украинского Донбасса приехал соратник Путина, так называемый "куратор украинского направления" Кремля Дмитрий Козак. С украинской стороны в Берлин говорить о Донбассе поехали глава Офиса Президента Андрей Ермак и вице-премьер Алексей Резников.
Сейчас встреча продолжается за закрытыми дверями. Это подтвердил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, передает Укринформ.
Ранее Нормандская встреча состоится в 2020 году, – Ермак
Могу подтвердить, что такая встреча действительно проходит. Но обычно встречи на рабочем уровне являются закрытыми для прессы,
– подчеркнул он.
Что известно о встрече и ее участниках
- Сначала стало известно, что в Берлин 3 июля прибыл заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак. Он участвует со стороны России во встрече политических советников в нормандском формате. Российские СМИ, в свою очередь, сообщали: предметом этой встречи станет широкий круг вопросов по реализации минских соглашений и меры относительно политического урегулирования конфликта на Донбассе.
- В составе украинской делегации в Берлин отправились руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и вице-премьер Алексей Резников. Они заявляли, что хотят достичь прогресса в работе ТКГ, выполнения декабрьских договоренностей парижского саммита и обсудить проведение новой встречи "нормандской четверки".
- Присутствуют на встрече также политические советники со стороны Франции и Германии.
Что этому предшествовало:
- 12 мая политические советники лидеров стран "нормандской четверки" уже обсуждали ситуацию с безопасностью на Донбассе и пути достижения устойчивого перемирия в регионе по телефону.
- Затем Берлин для консультаций посетил Дмитрий Козак, который выразил тогда надежду, что его встречи дадут дополнительный импульс переговорам и в нормандском формате, и в контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.
- В начале июня в Германии побывала украинская делегация во главе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. А в середине июня делегация высокопоставленных представителей Украины, среди которых был глава офиса президента Украины Андрей Ермак, посетила и Париж.