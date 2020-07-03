В Берлине 3 июля проходит встреча в нормандском формате на уровне политических советников. Представлять интересы России в вопросах украинского Донбасса приехал соратник Путина, так называемый "куратор украинского направления" Кремля Дмитрий Козак. С украинской стороны в Берлин говорить о Донбассе поехали глава Офиса Президента Андрей Ермак и вице-премьер Алексей Резников.

Сейчас встреча продолжается за закрытыми дверями. Это подтвердил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, передает Укринформ. Ранее Нормандская встреча состоится в 2020 году, – Ермак Могу подтвердить, что такая встреча действительно проходит. Но обычно встречи на рабочем уровне являются закрытыми для прессы,

– подчеркнул он. Что известно о встрече и ее участниках Сначала стало известно, что в Берлин 3 июля прибыл заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак. Он участвует со стороны России во встрече политических советников в нормандском формате. Российские СМИ, в свою очередь, сообщали: предметом этой встречи станет широкий круг вопросов по реализации минских соглашений и меры относительно политического урегулирования конфликта на Донбассе.

В составе украинской делегации в Берлин отправились руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и вице-премьер Алексей Резников. Они заявляли, что хотят достичь прогресса в работе ТКГ, выполнения декабрьских договоренностей парижского саммита и обсудить проведение новой встречи "нормандской четверки".

Присутствуют на встрече также политические советники со стороны Франции и Германии. Что этому предшествовало: 12 мая политические советники лидеров стран "нормандской четверки" уже обсуждали ситуацию с безопасностью на Донбассе и пути достижения устойчивого перемирия в регионе по телефону.

Затем Берлин для консультаций посетил Дмитрий Козак, который выразил тогда надежду, что его встречи дадут дополнительный импульс переговорам и в нормандском формате, и в контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

В начале июня в Германии побывала украинская делегация во главе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. А в середине июня делегация высокопоставленных представителей Украины, среди которых был глава офиса президента Украины Андрей Ермак, посетила и Париж.