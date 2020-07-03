У Берліні 3 липня відбувається зустріч у нормандському форматі на рівні політичних радників. Представляти інтереси Росії в питаннях українського Донбасу приїхав поплічник Путіна, так званий "куратор українського напрямку" Кремля Дмитро Козак. З української сторони в Берлін говорити про Донбас поїхали глава Офісу Президента Андрій Єрмак і віцепрем’єр Олексій Резніков.

Наразі зустріч триває за закритими дверима. Це підтвердив речник німецького уряду Штеффен Зайберт, передає Укрінформ. Раніше Нормандська зустріч відбудеться у 2020 році, – Єрмак Можу підтвердити, що така зустріч дійсно відбувається. Але зазвичай зустрічі на робочому рівні є закритими для преси,

– наголосив він. Що відомо про зустріч і її учасників Спершу стало відомо, що у Берлін 3 липня прибув заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак. Він бере участь з боку Росії у зустрічі політичних радників у нормандському форматі. Російські ЗМІ, своєю чергою, повідомляли: предметом цієї зустрічі стане широке коло питань щодо реалізації мінських угод та заходи щодо політичного врегулювання конфлікту на Донбасі.

У складі української делегації в Берлін подалися керівник Офісу Президента Андрій Єрмак і віцепрем’єр Олексій Резніков. Вони заявляли, що хочуть досягнути прогресу в роботі ТКГ, виконання грудневих домовленостей паризького саміту і обговорити проведення нової зустрічі "нормандської четвірки".

Присутні на зустрічі також політичні радники з боку Франції та Німеччини. Що цьому передувало: 12 травня політичні радники лідерів країн "нормандської четвірки" вже обговорювали ситуацію з безпекою на Донбасі і шляхи досягнення стійкого перемир’я в регіоні телефоном.

Потім Берлін для консультацій відвідав Дмитро Козак, який висловив тоді сподівання, що його зустрічі дадуть додатковий імпульс переговорам і в нормандському форматі, і в контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

На початку червня в Німеччині побувала українська делегація на чолі з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. А в середині червня делегація високопоставлених представників України, серед яких був глава офісу президента України Андрій Єрмак, відвідала і Париж.