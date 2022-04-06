В Берлине люди вышли на митинг: требовали ввести эмбарго на российские газ, уголь и нефть

В Берлине у здания Бундестага состоялась мирная акция в память о жертвах резни в Буче. Люди требовали ввести эмбарго на российские энергоресурсы.

Многие участники акции были одеты в украинские цвета

Во время акции люди потребовали ввести эмбарго на российские газ, уголь и нефть. Они скандировали: "Эмбарго на газ и нефть".

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В конце акции митингующие легли на землю перед Бундестагом. Таким образом, они изобразили мертвых людей, которых нашли мертвыми на улицах Бучи.

Многие участники акции были одеты в украинские цвета, а под глазами красной краской были изображены слезы.

Смотрите видео митинга из Берлина

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