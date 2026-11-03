Зеленский выступил на заседании Берлинской безпековой конференции: основные заявления

3 ноября президент Украины Владимир Зеленский принял участие в заседании Берлинской безпековой конференции. Глава государства также встретился с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Основные заявления по выступлению Зеленского относительно ситуации в Европе и роли США на геополитической арене собрал 24 Канал.

Что сказал Зеленский на Берлинской безпековой конференции?