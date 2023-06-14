Действительно ли в Украине нехватка дронов: в Минобороны ответили на заявление Берлинской

В войне России против Украины чрезвычайно важны остаются дроны. Это подчеркивает Мария Берлинская. Она заявила, что нашему войску не хватает беспилотников, на что отреагировали в Минобороны.

В эфире телемарафона заместитель министра обороны Анна Маляр прокомментировала заявление руководительницы "Центра поддержки аэроразведки" Марии Берлинской. Она рассказала, что в ведомстве закупают дроны для наших военных, передает 24 Канал.

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Дроны закупаются после формирования потребности

Министерство обороны закупает дроны при необходимости, которую нам формируют ВСУ. Так законодательно урегулирован этот вопрос. Все, что мы закупаем, нам заказывают ВСУ. Они формируют потребность по тому, какие у них есть заказы из войск, там есть целая процедура,

– отметила Маляр.

В то же время она добавила, что следует понимать, какие именно дроны имела в виду Берлинская. Ведь есть беспилотники военного и невоенного назначения. Что касается последних, то есть еще одна хорошая новость по контрактам.

Согласно им, почти 100% – изготовлены украинскими производителями. По словам Маляра, есть незначительная часть тех, которые созданы другими странами. Несмотря на это, следует понимать, что украинские компании сейчас "очень мощно работают".

Если говорить о других дронах, то там уже другие процедуры и моменты, связанные с их закупкой. Как бы там ни было, по словам Анны Маляр, Минобороны не может закупать то, что им не заказывали ВСУ.

Современная война – война дронов

Это подчеркивала Мария Берлинская в комментарии. Она отметила, что "Министерство обороны, Минцифры, "Армия дронов", волонтеры не покрывают 10% от потребности. По ее словам, сейчас идет самая большая в истории человечества война дронов.

Единственный невосстанавливающий наш ресурс – это люди. Все остальное мы отстроим. Если нам впоследствии дадут больше танков и самолетов, у нас будет чем воевать, у нас не будет кем воевать. Поэтому основная задача – сохранить людей, армию,

– подчеркнула она.