В ефірі телемарафону заступниця міністра оборони Ганна Маляр прокоментувала заяву керівниці "Центру підтримки аеророзвідки" Марії Берлінської. Вона розповіла, що у відомстві закуповують дрони для наших військових, передає 24 Канал.

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Дрони закуповуються після формування потреби

Міністерство оборони закуповує дрони за тією потребою, яку нам формують ЗСУ. Так законодавчо врегульовано це питання. Все, що ми закуповуємо, нам замовляють ЗСУ. Вони формують потребу по тому, які в них є замовлення з військ, там є ціла процедура,

– зазначила Маляр.

Водночас вона додала, що слід розуміти, які саме дрони мала на увазі Берлінська. Адже є безпілотники військового та невійськового призначення. Що стосується останніх, то є ще одна хороша новина по контрактах.

Згідно з ними, майже 100% – виготовлені українськими виробниками. За словами Маляр, є незначна частина тих, які створені іншими країнами. Попри це, слід розуміти, що українські компанії зараз "дуже потужно працюють".

Якщо говорити про інші дрони, то там уже інші процедури і моменти, пов'язані з їхньою закупкою. Хай там як, за словами Ганни Маляр, Міноборони не може закуповувати те, що їм не замовляли ЗСУ.

Сучасна війна – війна дронів

На цьому наголошувала Марія Берлінська у коментарі. Вона зазначила, що "Міністерство оборони, Мінцифри, "Армія дронів", волонтери не покривають 10% від потреби". За її словами, наразі точиться найбільша в історії людства війна дронів.

Єдиний невідновлювальний наш ресурс – це люди. Все інше ми відбудуємо. Якщо нам згодом дадуть більше танків і літаків, у нас буде чим воювати, у нас не буде ким воювати. Тому основна задача – зберегти людей, армію,

– наголосила вона.