Лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони подверг критике Владимира Зеленского. Он уверяет, что президент Украины виновен в полномасштабной войне с Россией.

Итальянский миллиардер утверждает, что Зеленский "утраивает атаки на две республики", что заставляет главарей псевдотеорий на Донетчине и Луганщине обратиться за помощью к Владимиру Путину. Об этом свидетельствует аудиозапись, опубликованная итальянским изданием.

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Берлускони оправдал Путина

По словам Берлускони, суть войны Путина заключается в изменении действующей власти Украины. Мол, российский диктатор хотел, чтобы страной руководили порядочные и здравомыслящие политики.

Он против какой-либо инициативы, он сопротивляется, на него оказывается безумное давление со стороны всей России. И он решает придумать спецоперацию: войска должны были войти в Украину, за неделю дойти до Киева, свергнуть действующую власть, Зеленского и так далее, и поставить уже избранную украинским меньшинством власть из порядочных, здравомыслящих людей, чтобы через неделю вернуться назад,

– сказал итальянский политик.

Далее бывший премьер-министр Италии упомянул о "непредсказуемом сопротивлении украинцев, которым уже через несколько дней после полномасштабного вторжения Запад начал давать оружие".

Политик подверг критике лидеров Европы и США и подчеркнул, что они не являются лидерами, в отличие от него. Также Берлускони призывает их к "сильному вмешательству" в войну в Украине.

Выборы в Италии: что известно

В конце сентября в Италии прошли внеочередные выборы в парламент. По их результатам, победу одерживает блок правых политсил во главе с лидером партии "Братья Италии" Джорджей Мелони.

Группа Мелони набирала почти 26% голосов.

В начале октября Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Мелони. Президент Украины во время разговора поблагодарил ее за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

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