Мелони заверила в поддержке Украины после критики Берлускони: на скандал отреагировали в МИД

Премьер Италии Джорджия Мэлони заверила в твердой поддержке Украины, несмотря на скандальные заявления Сильвио Берлускони. Мэлони отреагировала на критику Берлускони в адрес Владимира Зеленского.

Офис Мелони заявил, что итальянское правительство "твердо и уверенно" поддерживает Украину. Таким образом, премьер ответила на критику Берлускони относительно ее встречи с Зеленским в Брюсселе.

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Что заявил Берлускони

Берлускони, комментируя встречу Мелони и Зеленского на полях саммита ЕС в Брюсселе, заявил, что он не встретился бы с Зеленским, будь премьер-министром.

Бывший премьер Италии цинично обвинил украинского президента в войне. 86-летний политик, голосуя на региональных выборах в Ломбардии, сказал, что если бы Зеленский прекратил "атаковать" два региона на Востоке Украины на Донбассе, российское нападение на Украину не произошло бы вообще.

Вот почему я оцениваю поведение этого господина очень, очень отрицательно,

– говорил Берлускони.

Партия Берлускони "Вперед, Италия" сейчас участвует в правительстве Мелони. Отметим, что приближенный к Путину Берлускони неоднократно критиковал Украину из-за войны. Он также поддерживает мирные переговоры.

В МИД Украины ответили Берлускони

На критические высказывания Берлускони отреагировал спикер МИД Украины Олег Николенко, пишет 24 Канал. Он подчеркнул, что Берлускони решил продемонстрировать лояльность российскому диктатору Владимиру Путину.

Николенко обратил внимание, что это не первый подобный поступок итальянского политика. В частности, в 2010 году Берлускони прилетел на встречу с Муаммаром Каддафи и во время официальной церемонии целовал руки ливийскому диктатору, "чтобы продемонстрировать свою лояльность".

Бессмысленные обвинения Берлускони в адрес украинского президента – попытка поцеловать по локти в крови руки Путина. Попытки продемонстрировать свою лояльность российскому диктатору,

– отметил Николенко.

В МИД Украины подчеркнули, что Берлускони должен отдавать себе отчет, что, "распространяя российскую пропаганду, он поощряет Россию к продолжению ее преступлений против Украины, а затем несет политическую и моральную ответственность".

Кроме того, в Киеве заявили, что "высоко ценят оперативную реакцию премьер-министра Италии Джорджии Мелони, которая подтвердила непреклонную поддержку Украины со стороны итальянского правительства после неприемлемых заявлений Берлускони".