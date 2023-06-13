"Бунга-бунга" дружба: журналисты выяснили, какое значение имел покойный Берлускони для Путина

В Италии 12 июня скончался бывший премьер-министр Сильвио Берлускони. С его смертью Владимир Путин потерял одного из немногих друзей, оставшихся у него в Европе.

Как пишут западные аналитики, многолетняя дружба Путина с бывшим итальянским премьер-министром была столь же противоречивой, сколь и решающей для цементирования связей между двумя странами.

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Тесные отношения Путина и Берлускони часто вызывали недоумение в дипломатических кругах. Так, к примеру, однажды Берлускони подарил кремлевскому диктатору простыни с изображением двух мужчин, пожимающих друг другу руки.

Также Берлускони заявлял, что Путин однажды прислал ему 20 бутылок водки в день рождения и "очень милое письмо", в котором он утверждал, что кремлевский диктатор назвал его "номером один из пяти своих лучших друзей".

Какими были их отношения

Некоторые предполагали, что миллиардер Берлускони и Путин заключали тайные бизнес-соглашения. Другие указывали на расширение российско-итальянских торговых отношений, особенно в области энергетики,

Оба лидера часто виделись вместе: на соревнованиях по экстремальным видам спорта в России, смеясь на международных пресс-конференциях, а также в полном снаряжении для горнолыжных поездок вместе с приспешником Путина, бывшим премьер-министром России Дмитрием Медведевым.



Политики улыбаются, стоя у пожара в заповеднике в России в 2003-м / Фото AFP

Их часто фотографировали вместе. Сам Берлускони об отношениях с Путиным говорил так:

Путин никогда не просил меня ни о какой услуге, и я никогда не просил его об услуге.

Однако дружба, которая, казалось бы, основывалась на взаимной выгоде и искренней привязанности, часто сопровождалась скандалами.

После того как Берлускони ушел в отставку в 2011 году на фоне многочисленных скандалов, включая обвинения в том, что он платил за секс с несовершеннолетней секс-работницей (обвинение, в котором его позже оправдали), Путин поддержал его.

В 2015 году Украина запретила Берлускони въезд в страну на 3 года после того, как он вместе с Путиным посетил Крым, в который Россия вторглась и незаконно аннексировала годом ранее.

А минувшей осенью – через несколько месяцев после вторжения России в Украину, которое превратило Путина в изгнанника на международной арене – в итальянские СМИ просочилась запись, на которой Берлускони хвастается, что восстановил связи с Путиным.

Смерть лучшего друга Путина

Берлускони скончался в больнице Сан-Раффаэле в Милане. Его госпитализировали в пятницу, 9 июня, однако врачи утверждали, что ситуация "не критична". Однако уже 12 июня сердце 86-летнего политика перестало биться. Экс-премьер в течение 45 недель проходил курс лечения от пневмонии, связанной с хронической лейкемией.

После информации о смерти итальянского политика Путин назвал Берлускони "дорогим другом".

Для меня Сильвио был дорогим человеком, настоящим другом. Я всегда искренне восхищался его мудростью, способностью принимать взвешенные, дальновидные решения даже в самой сложной ситуации,

– сказал кремлевский диктатор.

Добавим, что Берлускони оправдывал российскую агрессию против Украины, утверждая, что российский народ и его министры подтолкнули Путина к войне. Он убеждал, что целью кровопролитного вторжения является создание "правительства достойных людей" в Киеве.