Конец великой истории: умерла вдова экс-президента Франции Ширака

Во Франции умерла Бернадетт Ширак –бывшая первая леди, которая более десятилетия была рядом с президентом Жаком Шираком в Елисейском дворце. Она отошла в возрасте 93 лет.

О ее смерти сообщил президент Франции Эммануэль Макрон, отметив, что он и его жена Брижит с "большой скорбью" узнали о потере женщины, которая оставила значительный след в истории страны. Об этом пишет France 24.

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Что известно о смерти Бернадетт Ширак?

Бернадетт Ширак находилась рядом с Жаком Шираком в течение его длительной политической карьеры, в частности во время двух президентских сроков в 1995 – 2007 годах. Хотя должность первой леди во Франции не имеет официального статуса, она играла заметную роль в политической и общественной жизни страны, постепенно формируя собственное влияние.

Она также занималась политикой на местном уровне в регионе Коррез, где занимала выборные должности в течение нескольких десятилетий. Отдельно Бернадетт Ширак получила широкую известность благодаря благотворительной деятельности – в частности работе с детскими больницами, которую она превратила в общенациональную инициативу. В публичном образе ее часто воспринимали как сдержанную и жесткую политическую фигуру, которая, несмотря на статус "жены президента", строила собственный политический авторитет. Она также оставила мемуары и неоднократно подчеркивала свою независимость в политической жизни Франции.

Бернадетт Ширак была замужем за Жаком Шираком более 60 лет. Он умер в 2019 году. Супруги имели двух дочерей, одна из которых умерла в 2016 году после продолжительной болезни. Во Франции Бернадетт Ширак осталась в памяти как одна из самых влиятельных первых леди, которая сочетала политическую активность, благотворительность и сильную публичную позицию.

К слову, Бернадетт Ширак родилась 18 мая 1933 года в аристократической семье Шодрон де Курсель. Своего будущего мужа, будущего президента Франции Жака Ширака, она встретила в начале 1950-х годов во время учебы в престижном Институте политических исследований в Париже.