Берут без опыта военной службы и со снятой судимостью: в России идет мобилизация

Оккупанты пытаются пополнить свои ряды всеми возможными способами. Поскольку профессиональные военные в России уже иссякают, в армию призывают кого угодно.

По данным Генерального штаба ВСУ, военные комиссариаты на территории России начали набирать людей для формирования так называемых подразделений "добровольцев".

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Российские "добровольцы" должны "поддерживать оккупационный порядок" в Украине

Именно эти добровольцы пополнят потери личного состава росармии.

Они будут привлекаться для обеспечения оккупационного "порядка" на захваченных территориях,

– отмечает Генштаб.

При этом никаких особых требований к кандидатам нет. Опыт прохождения военной службы также не обязателен, принимают даже лиц со снятой судимостью. Единственное условие – чтобы "добровольцы" имели удовлетворительное состояние здоровья.

Отметим, что к утру 28 марта в захватнической войне против Украины погибли уже 17 тысяч российских военных. И их перечень постоянно пополняется.

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