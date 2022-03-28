За даними Генерального штабу ЗСУ, військові комісаріати на території Росії почали набирати людей для формування так званих підрозділів "добровольців".

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Російські "добровольці" повинні "підтримувати окупаційний порядок" в Україні

Саме ці "добровольці" поповнять втрати особового складу росармії.

Вони будуть залучатись для забезпечення такого собі окупаційного "порядку" на захоплених територіях,

– зазначає Генштаб.

При цьому жодних особливих вимог до кандидатів немає. Досвід проходження військової служби також не є обов'язковим, беруть навіть осіб зі знятою судимістю. Єдина умова – щоб "добровольці" мали задовільний стан здоров'я.

Зазначимо, що станом на ранок 28 березня у загарбницькій війні проти України загинули вже 17 тисяч російських військових. І їхній список постійно поповнюється.

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