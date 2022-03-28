За даними Генерального штабу ЗСУ, військові комісаріати на території Росії почали набирати людей для формування так званих підрозділів "добровольців".
До теми Щоб приховати масову мобілізацію, Росія почне її одночасно з призовом, – розвідка
Російські "добровольці" повинні "підтримувати окупаційний порядок" в Україні
Саме ці "добровольці" поповнять втрати особового складу росармії.
Вони будуть залучатись для забезпечення такого собі окупаційного "порядку" на захоплених територіях,
– зазначає Генштаб.
При цьому жодних особливих вимог до кандидатів немає. Досвід проходження військової служби також не є обов'язковим, беруть навіть осіб зі знятою судимістю. Єдина умова – щоб "добровольці" мали задовільний стан здоров'я.
Зазначимо, що станом на ранок 28 березня у загарбницькій війні проти України загинули вже 17 тисяч російських військових. І їхній список постійно поповнюється.
Дивіться також – як російські окупанти розграбовують магазини в Україні: відео