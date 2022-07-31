Берут пример с россии: в партии президента Сербии заговорили о "денацификации Балкан"

В Сербии звучат разговоры о так называемой "денацификации" балканских стран. Такое заявление прозвучало в правящей партии.

Об этом в твиттере написал представитель правящей Сербской прогрессивной партии Владимир Джуканович. Сеть разразилась бурной реакцией.

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Мне кажется, что Сербия будет вынуждена начать денацификацию Балкан. Я хотел бы ошибаться,

– написал Джуканович.

Вспомнили о путинской "денацификации"

Заявление Джукановича возмутило многих пользователей. Чиновнику напомнили, что "денацификация" была использована россией как один из поводов полномасштабного нападения на Украину.

Однако дальше Джуканович выдал новый твит. Он с презрением написал, что "мир расстроился, потому что Сербии, возможно, придется инициировать денацификацию Балкан".

"Я понимаю, что они всегда поддерживали каждого сербского врага...", – добавил политик.

Что этому предшествовало

В Сербии раскритиковали инициативу Косово об отмене документов и автомобильных номеров, выданных сербской стороной. В Белграде заявили, мол, албанская сторона в Косово и Метохии готовит "ад" в последующие дни.

Дело в том, что с 1 августа сербские документы на территории Косово будут считаться недействительными. Сербам будут выдавать специальный временный документ о пересечении границы.

31 августа на границе между Сербией и Косово стало неспокойно. В приграничных районах звучат сирены и слышны звуки выстрелов.

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Лидер Сербской прогрессивной партии – президент страны Александер Вучич. Сам он является сторонником россии и путина. В конце марта он говорил, что готов предоставить Белград как место для украинско-российских переговоров.