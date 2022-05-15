Берут всех: оккупанты силой затягивают в свою армию жителей оккупированной Луганщины, – Гайдай

Российские оккупанты силой забирают в армию жителей временно оккупированной Луганщины. Они даже убрали медкомиссию.

Об этом рассказал глава Луганской областной гражданской администрации Сергей Гайдай в эфире национального телемарафона, передает 24 канала. Люди воевать не хотят, но оккупанты не дают им выбора.

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Лучше не попадать на временно оккупированные территории

Российские оккупанты буквально забирают всех, кого только могут поймать. Люди не проходят никакой подготовки, их просто сразу бросают в атаку. Шансов выжить там – немного.

Он предостерег местных жителей не эвакуироваться на временно оккупированные территории. Это может быть небезопасно.

Есть люди, которые переехали с подконтрольной Украине обстреливаемой оккупантами территории на неподконтрольную, где нет обстрелов. К родственникам, например. Там мужчин все равно забирают воевать против Украины, – рассказал Сергей Гайдай.

Глава Луганской ОВА подчеркнул, что лучший вариант – эвакуироваться в сравнительно безопасные регионы Украины, где нет активных боевых действий. Потому что ехать на неподконтрольные территории – действительно опасно.

Многие из насильственно мобилизованных гражданских сдаются в плен. Но следует понимать, что это тоже может быть опасно. На поле боя никто не знает, реально ли военный решил сдаться, или просто готовит провокацию. Поэтому лучше вообще не ехать на временно оккупированные территории.

Некоторые люди остаются после атак на поле бои и просят их забрать. Они действительно сдаются. Это единственный шанс выжить в такой ситуации, – подчеркнул Сергей Гайдай.

Как оккупанты обращаются с мирным населением на временно оккупированных территориях

Что боевики из ОРДЛО, что российские оккупанты – все они буквально издеваются над мирным населением. Иногда доходит до особо абсурдных ситуаций.

Так, Россия организовала "мобилизацию" в псевдореспубликах на Донбассе. Забирают на войну буквально всех подряд – обычных работников, учителей, коммунальщиков. Они "догадались" загнать на войну 35 работников местного водоканала и главного инженера. Теперь там проблемы с водоснабжением. И никто не может их исправить, потому что работников "мобилизовали".

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