ПВО и финансирование обороны: Хмара обсудил с генеральным секретарем НАТО Рютте подготовку к "Рамштайну"

Министр обороны Украины Евгений Хмара провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте о том, что необходимо сделать для обеспечения первоочередных потребностей украинских вооруженных сил. Ключевыми темами переговоров стали поставки систем противовоздушной обороны, привлечение дополнительного финансирования и подготовка к предстоящему заседанию в формате Рамштайн.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

О чем говорили Хмара и Рютте?

Стороны сосредоточили внимание на обеспечении консолидированной поддержки со стороны международных партнеров накануне новой встречи в формате "Рамштайн". Конкретные шаги и решения по укреплению фронта чиновники подробно проработают уже в ближайшие дни.

В ходе беседы глава украинского оборонного ведомства подчеркнул, что защита неба и стабильное финансирование Сил обороны остаются приоритетами для государства. Увеличение объемов средств ПВО позволит эффективнее защищать критическую инфраструктуру и гражданские объекты.

Отдельно Евгений Хмара выразил благодарность Североатлантическому альянсу и лично Марку Рютте за действенную помощь. Министр отметил важность реализации программы PURL, которая способствует оперативной поставке критически важного вооружения для украинских защитников.

Украинская сторона рассчитывает на сохранение единства среди союзников и быстрое принятие решений, необходимых для защиты жизней и укрепления боеспособности фронта.

Отметим, что Украина и Германия готовятся к следующему заседанию в формате "Рамштайн", которое состоится уже на следующей неделе. Министры обороны обсудили укрепление украинской ПВО на фоне российских атак, в частности угрозу реактивных беспилотников и баллистических ракет. Отдельно речь шла о дальнейшем финансировании обороны Украины и развитии совместного производства вооружений между украинскими и немецкими предприятиями.

Напомним, в начале августа президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте ситуацию с безопасностью и угрозу российских воздушных атак. Стороны договорились совместно работать со странами, которые могут помочь Украине дополнительными ракетами-перехватчиками для усиления противовоздушной обороны.

Зеленский подчеркнул необходимость быстрых политических решений и устранения бюрократических препятствий, поскольку от оперативности партнеров зависит защита украинцев и гражданской инфраструктуры.