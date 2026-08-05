Об этом президент Украины сообщил в своем телеграм-канале.

Каковы подробности телефонного разговора Зеленского с Путиным?

В ходе телефонного разговора украинский лидер и глава Североатлантического альянса подробно проанализировали существующие угрозы. По словам главы государства, Марк Рютте полностью владеет информацией об опасности, которую несут вражеские атаки.

Собеседники договорились о совместной работе с теми странами, чьи ресурсы позволяют предоставить Украине средства для отражения воздушных ударов.

Мы максимально активно сотрудничаем со всеми партнерами, которые могут помочь с поставками ракет-перехватчиков для защиты от таких неадекватных российских ударов по жизни, по людям и по гражданским объектам,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул необходимость быстрого принятия политических решений и устранения любых бюрократических препятствий на пути к поставкам вооружения. Он отметил, что от решительных действий союзников в Европе и Соединенных Штатах Америки ежедневно зависит сохранение жизней украинцев.

Глава государства также выразил благодарность Генеральному секретарю НАТО за его готовность искать новые возможности для обеспечения Украины критически важными поставками.