Про це президент України повідомив у своєму телеграм-каналі.

Які деталі телефонної розмови Зеленського з Путіним?

Під час телефонної розмови український лідер та очільник Північноатлантичного альянсу детально проаналізували наявні загрози. За словами глави держави, Марк Рютте повністю володіє інформацією щодо небезпеки, яку несуть ворожі атаки.

Співрозмовники домовилися про спільну роботу з тими країнами, чиї ресурси дозволяють надати Україні засоби для відбиття повітряних ударів.

Максимально працюємо з усіма партнерами, які можуть допомогти з постачанням ракет-перехоплювачів для захисту від таких неадекватних російських ударів просто по життю, по людях і по цивільних обʼєктах,

– наголосив Володимир Зеленський.

Президент підкреслив необхідність швидкого ухвалення політичних рішень та усунення будь-яких бюрократичних перепон на шляху до постачання озброєння. Він зазначив, що від рішучих дій союзників у Європі та Сполучених Штатах Америки щодня залежить збереження життів українців.

Глава держави також висловив вдячність Генеральному секретарю НАТО за його готовність шукати нові можливості для забезпечення України критично важливими постачаннями.