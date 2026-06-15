Звонил не зря: как поступит Трамп после звонка Путина и массированного обстрела

Президент Зеленский провел внеплановый телефонный разговор с Трампом и договорился о встрече в кулуарах саммита G7. Параллельно Путин также беседовал с американским президентом около часа.

Политолог Петр Олещук пояснил 24 Каналу, что, вероятно, российский диктатор пытался повлиять на позицию американского лидера в отношении Украины с помощью лести и давления.

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Неужели Трамп снова поверил обещаниям Путина?

"Я думаю, что не зря Путин вчера час "ездил по ушам" Трампу. Подозреваю, что этот час заняли не только поздравления с Днем рождения, но и очередные байки о том, что он всех побеждает", – сказал Олещук.

Также администрация Путина анонсировала новый визит Виткоффа и Кушнира в Москву. Не исключено, что это будет попытка перезапустить в ближайшее время переговорный процесс.

Политолог убежден, что украинцы не услышат ни одной конструктивной реакции на обстрелы, и ждать этого бесполезно.

Дело не в том, что он не понимает, или у него какие-то неправильные советники. Нет, он такой по своей природе. Это очень пустой человек без элементарных знаний в большинстве сфер. Причем очень самоуверенный и высокомерный, и любящий лесть. И Путин, кстати, это понимает,

– подчеркнул Олещук.

Во время общения Путин мог сочетать лесть с угрозами, чтобы Трамп оказал давление на Украину. Хотя для этого пока нет никаких оснований. Эксперт предполагает, что Трамп, как всегда, обвинит в войне Байдена, похвалит Путина за "стремление к миру" и пообещает "прекрасную сделку" – без какого-либо реального содержания или последствий.

"Пустые люди – они как барабаны: стукнешь – издают звуки, но без всякого смысла или содержания. Он не изменится, и пользы от его слов нет. Как показала война с Ираном, он потратил ресурсы, чтобы заключить худшую сделку, чем та, которую Обама достиг исключительно дипломатией", – подчеркнул политолог.

Обратите внимание! На саммите G7 в Эвиане обсудят перспективы переговоров между Украиной и РФ. Лидеры "группы семи" уже констатируют неспособность Москвы одержать победу военным путем на фоне успехов ВСУ и экономического истощения агрессора.

Что стоит за новой попыткой Кремля вернуться к переговорному процессу: смотрите в видео

Что еще известно о ходе мирных переговоров по войне в Украине?

Шансы на начало мирных переговоров осенью зависят прежде всего от успехов Сил обороны Украины в уничтожении российской логистики и истощении военного потенциала оккупантов. Эксперт Юрий Богданов подчеркнул, что Путин не намерен добровольно идти на диалог и будет продолжать агрессию, пока верит в возможность выгодного для себя завершения войны.

Заставить диктатора к переговорам может только критическое осознание того, что ресурсов для дальнейшего наступления больше нет, а одержать решающую победу силовым путем невозможно. Лучший момент для выхода из войны у Путина был полтора года назад.