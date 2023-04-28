Об этом 24 Каналу рассказал доцент Института международных отношений КНУ имени Т.Шевченко Виктор Константинов. По его словам, Китай пытается действовать на опережение.

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Почему Китай согласился на звонок из Украины

Виктор Константинов пояснил, что сам факт разговора Си Цзиньпина и Владимира Зеленского очень важен. Впрочем, с одной стороны это может свидетельствовать о том, что Китай очень заинтересован в скорейшем мирном урегулировании.

"С другой стороны, это не означает, что он призывает к мирному урегулированию такого, которое видим мы", – подчеркнул он.

По его мнению, разговор китайского и украинского лидеров, конечно, беспокоит россиян. Они понимают, что никакой перспективы союза с Китаем у них нет.

Китаю важно, чтобы эта война остановилась, потому что она сейчас начинает ему очень сильно вредить,

– убежден доцент Института международных отношений КНУ имени Т.Шевченко.

По его словам, Китай не заинтересован так сильно в России и ее частицах после распада, как в ядерном оружии этой страны.

Виктор Константинов рассказал, почему Си Цзиньпин все же решился поговорить с Зеленским: смотрите видео

Китай боится Запада

Константинов рассказал, что Китай пытается сохранять представление о себе как об абсолютно самостоятельном игроке, который не учитывает попытки давления со стороны Запада.

Яркое проявление этого – разговор с Владимиром Зеленским, который состоялся не до визита в Россию и сразу после него, как этого требовали западные партнеры.

Что касается самой войны, то она беспокоит, потому что надежды на то, что она быстро закончится победой Россию провалились давно,

– заметил он.

К тому же утрачены надежды на то, что эта война усугубит раскол между Западной Европой и США.

Наиболее нежелательным сценарием для Китая является ситуация, когда объединенный Запад может так же объединиться, но уже против Китая, если Си Цзиньпин начнет что-то делать с Тайванем.

Разговор Зеленского и Си Цзиньпина: главное