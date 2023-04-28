Про це 24 Каналу розповів доцент Інституту міжнародних відносин КНУ імені Т.Шевченка Віктор Константинов. За його словами, Китай намагається діяти на випередження.
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Чому Китай погодився на дзвінок із України
Віктор Константинов пояснив, що сам факт розмови Сі Цзіньпіна та Володимира Зеленського є дуже важливим. Втім, з одного боку це може свідчити про те, що Китай є дуже зацікавленим у якомога швидшому мирному врегулюванню.
"З іншого боку це не означає, що він закликає до мирного врегулювання такого, яке бачимо ми", – наголосив він.
На його думку, розмова китайського та українського лідерів, звісно, непокоїть росіян. Вони розуміють, що ніякої перспективи союзу з Китаєм у них вже немає.
Китаю важливо, щоб ця війна зупинилася, бо вона зараз починає йому дуже сильно шкодити,
– переконаний доцент Інституту міжнародних відносин КНУ імені Т.Шевченка.
За його словами, Китай не є зацікавленим так сильно у Росії та її частинках після розпаду, як у ядерній зброї цієї країни.
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Китай боїться Заходу
Константинов розказав, що Китай намагається зберігати уявлення про себе як про абсолютно самостійного гравця, який не зважає на спроби тиску з боку Заходу.
Яскравий прояв цього – розмова із Володимиром Зеленським, яка відбулася не до візиту в Росію та не одразу після нього, як цього вимагали західні партнери.
Щодо самої війни, то вона дошкуляє, тому що сподівання на те, що вона швидко закінчиться перемогою Росію провалилися давно,
– зауважив він.
До того ж втрачені надії на те, що ця війна посилить розкол між Західною Європою та США.
Найбільш небажаним сценарієм для Китаю є ситуація, коли об'єднаний Захід може так само бути об'єднаним, але вже проти Китаю, якщо Сі Цзіньпін почне щось робити із Тайванем.
Розмова Зеленського і Сі Цзіньпіна: головне
- Стало відомо, що розмова тривала майже годину. В ОПУ повідомили, що Володимир Зеленський запросив китайського лідера в Україну.
- Також у ході спілкування між очільниками країн відбулося призначення нового посла України у Китаї. Ним став Павло Рябікін.
- Китайська сторона направить в Україну спецпредставника для врегулювання "кризи". На цю посаду обрали колишнього посла Китаю у Росії Лі Хуей.
- Звісно, у Росії підгорає через розмову президентів України та Китаю. Відтак, прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що ця розмова є "суверенною справою кожної з країн". Також він наголосив, що Росія нібито "вітає все, що наближує до миру".