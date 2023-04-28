Про це 24 Каналу розповів доцент Інституту міжнародних відносин КНУ імені Т.Шевченка Віктор Константинов. За його словами, Китай намагається діяти на випередження.

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Віктор Константинов пояснив, що сам факт розмови Сі Цзіньпіна та Володимира Зеленського є дуже важливим. Втім, з одного боку це може свідчити про те, що Китай є дуже зацікавленим у якомога швидшому мирному врегулюванню.

"З іншого боку це не означає, що він закликає до мирного врегулювання такого, яке бачимо ми", – наголосив він.

На його думку, розмова китайського та українського лідерів, звісно, непокоїть росіян. Вони розуміють, що ніякої перспективи союзу з Китаєм у них вже немає.

Китаю важливо, щоб ця війна зупинилася, бо вона зараз починає йому дуже сильно шкодити,

– переконаний доцент Інституту міжнародних відносин КНУ імені Т.Шевченка.

За його словами, Китай не є зацікавленим так сильно у Росії та її частинках після розпаду, як у ядерній зброї цієї країни.

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Китай боїться Заходу

Константинов розказав, що Китай намагається зберігати уявлення про себе як про абсолютно самостійного гравця, який не зважає на спроби тиску з боку Заходу.

Яскравий прояв цього – розмова із Володимиром Зеленським, яка відбулася не до візиту в Росію та не одразу після нього, як цього вимагали західні партнери.

Щодо самої війни, то вона дошкуляє, тому що сподівання на те, що вона швидко закінчиться перемогою Росію провалилися давно,

– зауважив він.

До того ж втрачені надії на те, що ця війна посилить розкол між Західною Європою та США.

Найбільш небажаним сценарієм для Китаю є ситуація, коли об'єднаний Захід може так само бути об'єднаним, але вже проти Китаю, якщо Сі Цзіньпін почне щось робити із Тайванем.

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