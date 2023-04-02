Маловероятно, что Си Цзиньпин приедет в Украину на приглашение Владимира Зеленского, однако их разговор не исключен. Об этом 24 Каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин.

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Визит Си в Украину не имеет смысла

31 марта премьер-министр Испании Педро Санчес встретился с лидером Китая Си Цзиньпином и призвал его пообщаться с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Кроме того, 5 – 8 апреля в Пекин приедет президент Франции Эммануэль Макрон и президент Еврокомиссии Урсула фор дер Ляен, которые тоже могут продвигать украинские интересы.

Отметим, что в интервью 29 марта Владимир Зеленский пригласил лидера Китая в Киев. Марк Фейгин, впрочем, считает, что визит Си Цзиньпина в Украину очень сомнительный.

А вот разговор их будет. Я уверен, что они будут точно разговаривать по телефону или по видеосвязи,

– отметил правозащитник.

Для Си нет смысла приезжать в Украину, как это, например, делали европейские лидеры по симбиозу разных причин. Для них важно отвечать запросам общественности, потому что их выбирают на те или иные должности, подчеркнул Фейгин. Для китайского президента этого не нужно.

Фейгин добавил, что если бы Зеленский решил поехать в Пекин, то его радушно приняли бы там.

Марк Фейгин о возможном разговоре Си Цзиньпина и Зеленского: смотреть видео

Что изменит вероятный разговор двух лидеров

По мнению Марка Фейгина, разговор Зеленского и Си никак не изменит отношения Киева и Пекина. Все потому, что у Китая нет агрессивных намерений по отношению к Украине.

"Нет у них стратегических целей в Украине. В России – да: Сибирь, российская Азия в целом до Урала. Но зачем им, например, Крым?", – подметил правозащитник.

Он добавил, что Китай стремится выступить в качестве посредника-миротворца. Из-за продолжения этой миссии Китай может приобрести новый статус – "сверхдержавы" равной Соединенным Штатам. Кроме того, Китай имеет гораздо более сильное влияние на Путина и Россию, чем, например, Реджеп Эрдоган или другие чиновники, пытавшиеся взять на себя роль миротворца.

Представить, что из-за разговора Си и Зеленского Пекин поссорится с Москвой – это невозможно. Китай не займет жесткую проукраинскую позицию, он как занимал прокитайскую позицию, так и будет ее занимать,

– подчеркнул Фейгин.

Поэтому Китай сохранит такие же отношения с Украиной, какими они были до этого. Интерес Пекина в инвестировании и экономическом сотрудничестве есть, а относительно политического – сомнительно, подытожил правозащитник.

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