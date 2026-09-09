Об этом пишут аналитики Института изучения войны.

О чем говорили Трамп и Путин

Помощник Путина Ушаков заявил 8 сентября, что президенты обсудили итоги встречи 6 сентября в Москве с Виткоффом и Кушнером, а также перспективы прекращения войны.

Ушаков утверждал, что Путин предоставил Трампу "объективный и тщательный" обзор ситуации на поле боя в Украине и объяснил способы быстрого урегулирования войны со стороны США.

Понимание войны Путиным на самом деле сильно искажено систематической ложью российских военных, которая побуждает Путина настаивать на своих максималистских требованиях. Путин регулярно делает абсурдные и преувеличенные заявления о российских успехах на поле боя, чтобы создать нарратив о непрерывном и неизбежном российском военном успехе,

– отметили аналитики.

Глава Кремля, вероятно, пытался убедить американского президента, что США должны заставить Украину капитулировать перед требованиями России, якобы до того, как ситуация на поле боя ухудшится.

Кремлевские чиновники повторяли заявления Путина о ситуации на поле боя и удвоили его требования о капитуляции Украины.

Пресс-секретарь Кремля Песков заявил, что ситуация для Украины якобы ухудшается с каждым днем и что российские мирные условия будут становиться все более жесткими по мере продолжения войны.

Министр иностранных дел России Лавров заявил, что американские переговорщики признают "реалии на местах" и что переговоры должны быть направлены на устранение "коренных причин" войны России в Украине – формулировка, которую Кремль часто использует для обсуждения своих первоначальных военных целей 2021 и 2022 годов.

Заявления кремлевских чиновников показывают, что переговорная позиция Путина не изменилась с тех пор, как США предложили 28-пунктный мирный план, весьма выгодный для России, в ноябре 2025 года, несмотря на то, что ход войны заметно сместился в пользу Украины,

– подытожили в ISW.

К слову, издание Reuters пишет, что Трамп в разговоре с Путиным торговался по поводу войны в Украине. Чтобы убедить главу Кремля остановить войну, американский президент пообещал ему выгодное экономическое сотрудничество в будущем.