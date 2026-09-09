Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни.

Про що говорив Трамп і Путін

Помічник Путіна Ушаков заявив 8 вересня, що президенти обговорили результати зустрічі 6 вересня у Москві із Віткоффом та Кушнером, а також – перспективи припинення війни.

Ушаков стверджував, що Путін надав Трампу "об'єктивний та ретельний" огляд ситуації на полі бою в Україні та пояснив способи швидкого вирішення війни США.

Розуміння війни Путіним насправді сильно спотворене систематичною брехнею російських військових, яка заохочує Путіна наполягати на своїх максималістських вимогах. Путін регулярно робить абсурдні та перебільшені заяви про російські просування на полі бою, щоб побудувати наратив про безперервний та неминучий російський військовий успіх,

– зауважили аналітики.

Очільник Кремля, ймовірно, намагався переконати американського президента, що США повинні змусити Україну капітулювати перед вимогами Росії, нібито до того, як ситуація на полі бою погіршиться.

Кремлівські чиновники повторювали заяви Путіна про ситуацію на полі бою та подвоїли його вимоги щодо капітуляції України.

Речник Кремля Пєсков заявив, що ситуація для України нібито погіршується з кожним днем, і що російські мирні умови будуть жорсткішими в міру продовження війни.

Міністр закордонних справ Росії Лавров заявив, що американські перемовники визнають "реалії на місцях" і що переговори повинні бути спрямовані на усунення "корінних причин" війни Росії в Україні – формулювання, яке Кремль часто використовує для обговорення своїх початкових воєнних цілей з 2021 та 2022 років.

Заяви кремлівських чиновників демонструють, що переговорна позиція Путіна не змінилася з того часу, як США запропонували 28-пунктний мирний план, дуже вигідний для Росії, у листопаді 2025 року, незважаючи на те, що траєкторія війни помітно змістилася на користь України,

– підсумували в ISW.

До слова, видання Reuters пише, що Трамп у розмові з Путіним торгувався щодо війни в Україні. Щоб переконати главу Кремля зупинити війну, американський президент наобіцяв йому вигідну економічну співпрацю у майбутньому.