ППО – первый приоритет: Зеленский готовит встречу с премьер-министром Великобритании

Владимир Зеленский провел беседу с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом. В ходе беседы они обсудили российские атаки на украинские города и укрепление противовоздушной обороны.

Об этом президент Украины сообщил в официальном телеграм-канале.

Какие вопросы обсудили лидеры?

Владимир Зеленский сообщил о беседе с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом. Беседа состоялась своевременно, и британский премьер выразил поддержку Украине и соболезнования людям, потерявшим близких в результате российских атак.

Зеленский проинформировал Бернема о российских ударах, которые в течение дня продолжались в различных украинских городах. Россия применяла авиабомбы, ударные беспилотники "Шахед" и баллистические ракеты.

ПВО, конечно, является первоочередной задачей,

– подчеркнул президент.

Украине нужны конкретные решения для защиты людей, а также продолжение совместной работы европейских партнеров в интересах безопасности.

И важно, чтобы были реальные решения по защите жизни в Украине и нашей совместной работе в Европе во имя безопасности. Лидерство Великобритании всегда ощутимо, и то, что Великобритания будет продолжать усиливать санкционное давление на Россию из-за ее эскалации, имеет значение,

– заявил Зеленский.

Отдельно собеседники обсудили, какие шаги могли бы помочь дипломатии достичь результата. Президент отметил, что Украина готовит дальнейшие совместные действия и встречу с британской стороной.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что Украине следует избрать нового лидера, который сможет заключить соглашение с Россией. Он также утверждал, что война началась из-за "некомпетентности" и якобы не имела никаких оснований.

Владимир Зеленский якобы мог бы завершить ее уже много раз, но сам этого не хочет. Кроме того, Трамп обвинил украинского лидера в том, что ударами по российским нефтеперерабатывающим заводам Украина создает проблемы для всего мира, в частности для американских фермеров.