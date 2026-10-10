Про це президент України повідомив в офіційному телеграм-каналі.

Які питання обговорили лідери?

Володимир Зеленський повідомив про розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом. Бесіда була своєчасною, а британський прем’єр висловив підтримку Україні та співчуття людям, які втратили близьких через російські атаки.

Зеленський поінформував Бернема про російські удари, які протягом дня тривали в різних українських містах. Росія застосовувала авіабомби, ударні безпілотники "Шахед" і балістичні ракети.

ППО, звісно, перший пріоритет,

– наголосив президент.

Україні потрібні конкретні рішення для захисту людей, а також продовження спільної роботи європейських партнерів задля безпеки.

І важливо, щоб були реальні рішення на захист життя в Україні та спільної нашої роботи в Європі заради безпеки. Лідерство Великої Британії завжди відчутне, і те, що Велика Британія продовжуватиме посилювати санкційний тиск на Росію через її ескалацію, має значення,

– заявив Зеленський.

Окремо співрозмовники обговорили, які кроки могли б допомогти дипломатії досягти результату. Президент зазначив, що Україна готує подальші спільні дії та зустріч із британською стороною.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що Україні варто обрати нового лідера, який зможе укласти угоду з Росією. Він також стверджував, що війна почалася через "некомпетентність" і нібито не мала жодних підстав.

Володимир Зеленський нібито міг би завершити її вже багато разів, але сам цього не хоче. Крім того, Трамп звинуватив українського лідера в тому, що ударами по російських нафтопереробних заводах Україна створює проблеми для всього світу, зокрема американських фермерів.