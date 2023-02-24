Бескрайние кресты в болоте: видео с кладбища вагнеровцев, которых отказались хоронить родные

Российские наемники из ППК "Вагнер" тысячами гибнут на войне в Украине. Позорную смерть они выбрали сами, так что неудивительно, что и похоронить их некому. Родные отказываются от них, так что гниют в безымянных могилах.

Видео с кладбища "вагнеровцев" опубликовал Денис Казанский. На кадрах виден не один ряд могил, на них по одному венку, на большинстве могил даже нет табличек.

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Кладбище невостребованных наемников "Вагнера". Тех, кого отказались хоронить родные,

– говорится в сообщении.

Кладбище "вагнеровцев" стремительно масштабируется

На кладбище "ПВК Вагнера" у станицы Бакинской в Краснодарском крае появилось около 80 новых могил за период со 2 по 23 февраля.

Российская военная частная компания "Вагнер" продолжает "бросать в мясорубку" в Украине своих новобранцев без предварительного обучения и надлежащей подготовки.

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Общие потери ВПК составляют более 30 тысяч, из них 9000 убитыми и практически половина убитых погибли в боях середины декабря.

Почти 90% "вагнеровцев", погибших в боях в декабре – осуждены. Об этом сообщил координатор стратегической коммуникации Совета по национальной безопасности США Джон Кирби.