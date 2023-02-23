Об этом в эфире 24 Канала заявил ветеран русско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман. Он подчеркнул, что воевать в ЧВК "Вагнера" некому – там осталось менее 7 тысяч человек.

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Зеки – первые в очереди на вербовку

У Евгения Пригожина еще остался определенный ресурс для мобилизации зеков. В настоящее время в российских тюрьмах находится 250 тысяч человек, осужденных за тяжкие преступления. Из них чуть ли не половина женщины. Впрочем, около 70 тысяч преступников могут согласиться пойти на войну.

"Они согласятся, потому что имеют большой срок и понимают, что лучше попытаться повоевать, чем сидеть 15 – 20 лет. Возможно, получить какое-то легкое ранение и вернуться домой", – сказал Гетьман.

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Должники и афганцы – следующие

Еще плюс 30 тысяч человек можно поискать среди должников банков, которые, например, не могут оплатить ипотеку. Лучшего места для невыплаты долга, как фронт, – и не найти. Компанию им могут составить еще 5 тысяч вернувшихся в Иран спецназовцев-афганцев.

"Там тоже активно работает "Вагнер" вместе с посольством России. Особенно ищут тех, кто работал в силах специальных операций – именно их пытаются приобщить к вооруженному формированию. Где они еще будут собирать людей – неизвестно", – отметил спикер.

На "рынке зеков" появилась конкуренция

Помимо частных военных компаний в России стали развиваться и другие, отметил Алексей Гетьман. Даже у российского министра обороны Сергея Шойгу есть своя ЧВК. В регулярные войска начали вербовать заключенных из-за проблем с мобилизацией.

Действия Пригожина для того, чтобы показать, что они имеют вес. Также чтобы таким образом можно активнее бороться на "рынках зеков" для мобилизации этих людей, показывая: нам вернули уважение, у нас все в порядке, дальше будем делать боевые действия,

– сказал в эфире Гетьман.

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