Более 70 погибших и десятки пострадавших: беспилотник ударил по больнице в Судане

В Судане беспилотник атаковал единственную действующую больницу в Эль-Фашире. В результате удара по региону Северный Дарфур погибло более 70 человек.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Отмечается, что после атаки отделение экстренной помощи не может предоставлять услуги.

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Какие последствия атаки беспилотника в Судане

В Эль-Фашире беспилотник попал в больницу, которая оставалась единственным действующим медицинским учреждением в городе. В результате удара погибли более 70 человек, еще десятки получили ранения.

Пострадали пациенты, в частности женщины и дети, которые находились в отделении неотложной помощи.

Мы продолжаем призывать прекратить все нападения на здравоохранение в Судане и позволить полный доступ к быстрому восстановлению объектов, которые были повреждены,

– заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

Напомним, война между армией Судана и Силами быстрой поддержки (RSF) вспыхнула в апреле 2023 года из-за конфликта по интеграции этих двух военных структур. Боевые действия в Судане привели к десяткам тысяч погибших, миллионам переселенцев и голоду.

Отмечается, что регион Дарфур стал эпицентром волн этнического насилия, что еще больше осложнило гуманитарную ситуацию в стране.