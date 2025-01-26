Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters. Зазначається, що після атаки відділення екстреної допомоги не може надавати послуги.

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Які наслідки атаки безпілотника в Судані

В Ель-Фаширі безпілотник влучив у лікарню, яка залишалася єдиним діючим медичним закладом у місті. Внаслідок удару загинули понад 70 людей, ще десятки отримали поранення.

Постраждали пацієнти, зокрема жінки та діти, які перебували у відділенні невідкладної допомоги.

Ми продовжуємо закликати припинити всі напади на охорону здоров'я в Судані та дозволити повний доступ до швидкого відновлення об'єктів, які були пошкоджені,

– заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус.

Нагадаємо, війна між армією Судану та Силами швидкої підтримки (RSF) спалахнула у квітні 2023 року через конфлікт щодо інтеграції цих двох військових структур. Бойові дії в Судані призвелидо десятків тисяч загиблих, мільйонів переселенців і голоду.

Зазначається, що регіон Дарфур став епіцентром хвиль етнічного насильства, що ще більше ускладнило гуманітарну ситуацію в країні.