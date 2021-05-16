На вооружение Вооруженных сил Украины приняли беспилотный авиационный комплекс "Аист-100". Отечественный беспилотник может работать в любое время суток, в режиме преднамеренной постановки радиопомех или блокировки систем навигации. Также дрон устойчив к погодным условиям.

Какими еще оружейными новостями запомнилась уходящая неделя – узнайте в программе.

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Боевые бронированные машины Oncilla 4Х4 L2014-UD и армейские грузовики Star

• В состав ВМС ВС Украины зачислены рейдовый разъездной катер проекта 1398Б "Аист" и рейдовый пассажирский катер "Дмитрий Чубарь" проекта 1462. Последний передали Военно-морской базе "Восток" в Бердянске, что на Азовском море.

• На вооружение Вооруженных сил Украины приняли беспилотный авиационный комплекс "Аист-100". Отечественный беспилотник может работать в любое время суток, в режиме преднамеренной постановки радиопомех или блокировки систем навигации. Также дрон устойчив к погодным условиям.

• Украинское сводное подразделение артиллеристов на базе батареи 26-й бригады имени генерала-хорунжего Романа Дашкевича вместе с пушками 2А36 "Гиацинт-Б" прибыло в тренировочный центр города Торунь в Польше. Там наши военные представляют Украину на международных учениях Dynamic Front 21, проходящих на полигоне "Графенвер" армии США в Германии и в польском Торуне.

• Вооруженные силы Украины 12 мая получили от "ВК Система" очередную партию боевых бронированных машин Oncilla 4Х4 L2014-UD. Партия с 9 броневиков успешно прошла приемо-сдаточные испытания, подтвердившие свои характеристики.

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• Во время визита Президента Украины Владимира Зеленского в Польшу договорились о передаче нам армейских грузовиков Star. Несколько образцов марки уже были представлены на столичной выставке "Оружие и безопасность – 2017".

• Государственный научно-исследовательский институт с апреля 2014 года и до сегодняшнего дня провел более 700 испытаний вооружения и военной техники. Так, учреждение тестирует, как новые образцы вооружения, так и модернизированные и отремонтированные.

• Экс-заместитель гендиректора "Укроборонпрома" Мустафа Найем, которого недавно уволили с должности, за последние 4 месяца работы заработал почти 3,3 миллиона гривен. Согласно декларации на сайте НАПК за период с 1 января по 29 апреля 2021 года он получил 3 миллиона 255 тысяч 780 гривен.

Модульный боеприпас Kuzgun и морская база типа ESB – USNS Miguel Keith

• Турецкий модульный боеприпас Kuzgun благодаря турбореактивным двигателям достиг дальности в 250 километров. Об этом сообщил директор Института TÜBİTAK SAGE на мероприятии "Традиционные дни авиации и обороны Лагари".

• В Таиланде компанией Panus разработан собственный прототип бронетранспортера под названием R600. Восьмиколесник сертифицировали Комитетом по вопросам вооружения Министерства обороны Таиланда.

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• Немецкая группа Rheinmetall AG представила последнее поколение тяжелых грузовых автомобилей RMMV HX3. Новинка получила повышенную защиту, мобильность и комфорт вождения.

• Военный флот США ввел в эксплуатацию третью экспедиционную морскую базу типа ESB – USNS Miguel Keith. Судно такого типа предназначено для обеспечения боевых операций в конфликтах низкой интенсивности, и фактически является мобильной военной базой со всей необходимой инфраструктурой.