Бельгійська компанія FN Herstal представила новий надлегкий кулемет Evolys. Новинка містить елементи конструкції з композитних матеріалів для полегшення ваги та вироблятиметься у натівських калібрах 5,56 × 45 міліметри та 7,62 × 51 міліметри.

Якими ще зброярськими новинами запам'ятався тиждень, що минає – дізнайтесь у програмі.

У минулому випуску Артилеристи випробували постріли УОФ12 до гармати МТ-12 "Рапіра" – Техніка війни

Бойові броньовані машини Oncilla 4Х4 L2014-UD та армійські вантажівки Star

• До складу ВМС ЗС України зараховано рейдовий роз'їзний катер проєкту 1398Б "Аіст" та рейдовий пасажирський катер "Дмитро Чубар" проєкту 1462. Останній передали Військово-морській базі "Схід" у Бердянську, що на Азовському морі.

• На озброєння Збройних сил України прийняли безпілотний авіаційний комплекс "Лелека-100". Вітчизняний безпілотник може працювати у будь-який час доби, в режимі навмисної постановки радіозавад або блокування систем навігації. Також дрон стійкий до погодних умов.

• Український зведений підрозділ артилеристів на базі батареї 26-ї бригади імені генерала-хорунжого Романа Дашкевича разом з гарматами 2А36 "Гіацинт-Б" прибув до тренувального центру міста Торунь в Польщі. Там наші військові представляють Україну на міжнародних навчаннях Dynamic Front 21, що проходять на полігоні "Графенвер" армії США у Німеччині та у польському Торуні.

• Збройні сили України 12 травня отримали від "ВК Система" чергову партію бойових броньованих машин Oncilla 4Х4 L2014-UD. Партія з 9 броньовиків успішно пройшла приймально-здавальні випробування, підтвердивши свої характеристики.

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• Під час візиту Президента України Володимира Зеленського до Польщі домовлено про передачу нам армійських вантажівок Star. Кілька зразків марки вже були представлені на столичній виставці "Зброя та безпека – 2017".

• Державний науково-дослідний інститут з квітня 2014 року й до сьогоднішнього дня провів більше ніж 700 випробувань озброєння та військової техніки. Так, установа тестує, як нові зразки озброєння, так і модернізовані та відремонтовані.

• Ексзаступник гендиректора "Укроборонпрому" Мустафа Наєм, якого нещодавно звільнили з посади, за останні 4 місяці роботи заробив майже 3,3 мільйона гривень. Відповідно до декларації на сайті НАЗК за період з 1 січня до 29 квітня 2021 року він отримав 3 мільйони 255 тисяч 780 гривень.

Модульний боєприпас Kuzgun та морська база типу ESB – USNS Miguel Keith

• Турецький модульний боєприпас Kuzgun завдяки турбореактивному двигуну досяг дальності у 250 кілометри. Про це повідомив директор Інституту TÜBİTAK SAGE на заході "Традиційні дні авіації та оборони Лагарі".

• У Таїланді компанією Panus розроблений власний прототип бронетранспортеру під назвою R600. Восьмиколісник сертифікували Комітетом з питань озброєння Міністерства оборони Таїланду.

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• Німецька група Rheinmetall AG представила останнє покоління важких вантажних автомобілів RMMV HX3. Новинка отримала підвищений захист, мобільність та комфорт водіння.

• Військовий флот США ввів в експлуатацію третю експедиційну морську базу типу ESB – USNS Miguel Keith. Судно такого типу призначене для забезпечення бойових операцій у конфліктах низької інтенсивності, і фактично є мобільною військовою базою з усією необхідною інфраструктурою.