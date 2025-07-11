После наводнения под Львовом нашли российский дрон: в СБУ рассказали детали

Российский дрон заметили прямо в центре села Сокольники возле Львова. На днях регион накрыли сильные осадки, повлекшие подтопление.

Как оказалось, беспилотник вынесло водой из местного ресторана. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ZAXID.NET.

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Нес ли опасность обнаруженный российский дрон во Львове?

Дрон обнаружили местные жители на улице Леси Украинки, 17 и опубликовали соответствующее фото. Он лежал прямо на тротуаре посреди мусора.

В СБУ изданию рассказали, что беспилотник пустой и без "признаков внутренней начинки".

Как оказалось, его вымыло водой из местного ресторана "Княжий двор".

Ресторан когда-то выкупил этот дрон на аукционе за донат. Его поставили в ресторане как декорацию. Во время наводнения дрон вымыло от них,

– рассказала пресс-секретарь СБУ во Львовской области Роксолана Яворская.

К слову, по состоянию на 11 июля самые большие повреждения, вызванные наводнением, уже устранили. Свет вернули для всех населенных пунктов Львовщины, а также обеспечили проезд на дорогах, которые были подтоплены.

Сейчас во Львове, Сокольниках, Якторове, Малечковичах и нескольких других общинах еще продолжаются работы по откачке воды из жилых домов, подвалов, амбулаторий, школ.