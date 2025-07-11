Як виявилося, безпілотник винесло водою із місцевого ресторану. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ZAXID.NET.

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Чи ніс небезпеку виявлений російський дрон у Львові?

Дрон виявили місцеві мешканці на вулиці Лесі Українки, 17 та опублікували відповідне фото. Він лежав просто на тротуарі посеред сміття.

У СБУ виданню розповіли, що безпілотник порожній та без "ознак внутрішньої начинки".

Як виявилося, його вимило водою з місцевого ресторану "Княжий двір".

Ресторан колись викупив цей дрон на аукціоні за донат. Його поставили в ресторані як декорацію. Під час повені дрон вимило від них,

– розповіла речниця СБУ у Львівській області Роксолана Яворська.

До слова, станом на 11 липня найбільші пошкодження, спричинені повінню, вже усунули. Світло повернули для усіх населених пунктів Львівщини, а також забезпечили проїзд на дорогах, які були підтоплені.

Наразі у Львові, Сокільниках, Якторові, Малечковичах та кількох інших громадах ще тривають роботи з відкачування води з житлових будинків, підвалів, амбулаторій, шкіл.