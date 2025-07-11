Комунальні служби й далі працюють після вчорашньої негоди. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужби ЛМР та Львівської ОВА.

Дивіться також Град, зливи та шквальний вітер: чи можуть поширитися погодні аномалії на інші регіони України

Яка ситуація з ліквідацією наслідків негоди на Львівщині

Перший заступник очільника Львівської ОВА Андрій Годик повідомив, яка наразі ситуація з ліквідацією наслідків негоди в регіоні.

За його словами, повністю відновили електропостачання у всіх населених пунктах області.

️Також забезпечено проїзд на всіх дорогах, які були підтоплені. Зокрема, як вказав Годик, йдеться про траси державного та місцевого значення у Солонці, Сокільниках, Заліссі, Суховолі та інших локаціях.

️Він додав, що завершуються роботи з відкачування води з житлових будинків, підвалів, амбулаторій, шкіл у Львові, Сокільниках, Якторові, Малечковичах та кількох інших громадах.

На місцях працює спецтехніка та рятувальники. Завдяки оперативним діям ДСНС врятували 8 осіб, з них 5 дітей.

Про ситуацію також розповіла Ірина Маруняк, заступниця міського голови Львова.

Після вчорашньої негоди вода з річок Зубра, Марунька та Вишенька зійшла, підтоплення вже ліквідовані. Аварійні бригади продовжують працювати. Із 92 пошкоджених дахів у 15 будинках ремонт уже завершили, на решті обʼєктах – роботи тривають,

– зазначила вона.

Через негоду було повалено 16 дерев і 5 великих гілок. 12 дерев і гілки вже розкрижені і сьогодні комунальники будуть їх забирати з територій, де вони лежать.

Крім цього, зафіксовано 31 пошкодження на мережах зливової каналізації – над їх усуненням працюють бригади "Львівводоканалу".

Відомо, що на вихідних комунальні служби також будуть працювати.