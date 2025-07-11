Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Головне управління ДСНС України у Львівській області.
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Річки вийшли з берегів
Негода вдарила по Львівщині особливо сильно у Львівському районі, де з берегів вийшли річки Щирка та Зубра. Це спровокувало масштабне підтоплення у низці населених пунктів та міських кварталів.
Окрім Львова, зафіксували затоплення одразу 11 територіальних громад. Йдеться про Кам'янка-Бузьку, Глинянську, Давидівську, Зимноводівську, Оброшинську, Пустомитівську, Бродівську, Червоноградську, Сокільницьку, Солонківську та Щирецьку громади.
У мережі опублікували відео повені, відзняте з дрона. На кадрах видно затоплені вулиці, двори та дороги. Вода подекуди сягає рівня автомобільних вікон.
Наслідки негоди та евакуації людей на Львівщині / Головне управління ДСНС України у Львівській області
Станом на 08:00 11 липня львівські рятувальники здійснили 56 виїздів, відкачавши понад 9,6 тисячі кубів води. До ліквідації наслідків залучені 179 рятувальників та 49 одиниць спецтехніки.
Нагадаємо, із затоплених будинків евакуювали 8 осіб, серед яких – п'ятеро дітей. Роботи з ліквідації наслідків негоди тривають. Влада закликала людей перенести речі з підвалів, відкотити автомобілі з підземних паркінгів і уникати поїздок без нагальної потреби.