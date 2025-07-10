Повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Погода в Україні на 11 липня

У п'ятницю, 11 липня, атмосферні фронти зумовлять нестійку погоду з дощами літнього характеру вночі у західних областях, а вдень на Лівобережжі.

На сході та південному сході буде утримуватися жарка погода із сильною спекою. Водночас в західних областях буде відчутне зниження температури.

Впродовж доби в Україні зберігатиметься мінлива хмарність. Синоптики попереджають, що вночі у західних областях та на північному сході місцями пройдуть короткочасні дощі та грози. На решті територій опади не передбачаються.

Вітер буде західним та південно-західним (у східних областях південно-східний) зі швидкістю 7 – 12 метрів на секунду.

У західних областях, а також на Житомирщині та Вінниччині буде відчутне зниження температури. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +10…+15 градусів, а вдень температура підійметься до +18…+23 градусів.

Водночас на сході та південному сході країни вночі буде +21...+26 градусів, а вдень очікується сильна спека до +38 градусів.

На решті територій температура коливатиметься в межах +14…+19 градусів вночі та +24…+29 градусів вдень.

Якою буде погода у Києві та області

Впродовж доби опади в столиці та області не передбачаються. Вітер буде західний і південно-західний, 7 – 12 метрів на секунду.

Температура в Києві вночі становитиме +15…+17 градусів, вдень повітря прогріється до +25…+27 градусів.

На Київщині вночі стовпчики термометрів покажуть +14...+19 градусів, а вдень температура підійметься до +24...+29 градусів.

Якою буде температура у великих містах

Київ +25…+27;

Ужгород +20…+22;

Львів +20…+22;

Івано-Франківськ +20…+22;

Тернопіль +20…+22;

Чернівці +20…+22;

Хмельницький +20…+22;

Луцьк +20…+22;

Рівне +20…+22;

Житомир +21…+23;

Вінниця +22…+24;

Одеса +27…+29;

Миколаїв +28…+30;

Херсон +33…+35;

Сімферополь +33…+35;

Кропивницький +27…+29;

Черкаси +25…+27;

Чернігів +26…+28;

Суми +28…+30;

Полтава +28…+30;

Дніпро +33…+35;

Запоріжжя +35…+37;

Донецьк +35…+37;

Луганськ +35…+37;

Харків +33…+35.

Погода в Україні на 11 липня / Карта Укргідрометцентру