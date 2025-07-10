Повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Погода в Україні на 11 липня

У п'ятницю, 11 липня, атмосферні фронти зумовлять нестійку погоду з дощами літнього характеру вночі у західних областях, а вдень на Лівобережжі.

На сході та південному сході буде утримуватися жарка погода із сильною спекою. Водночас в західних областях буде відчутне зниження температури.

Впродовж доби в Україні зберігатиметься мінлива хмарність. Синоптики попереджають, що вночі у західних областях та на північному сході місцями пройдуть короткочасні дощі та грози. На решті територій опади не передбачаються.

Вітер буде західним та південно-західним (у східних областях південно-східний) зі швидкістю 7 – 12 метрів на секунду.

У західних областях, а також на Житомирщині та Вінниччині буде відчутне зниження температури. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +10…+15 градусів, а вдень температура підійметься до +18…+23 градусів.

Водночас на сході та південному сході країни вночі буде +21...+26 градусів, а вдень очікується сильна спека до +38 градусів.

На решті територій температура коливатиметься в межах +14…+19 градусів вночі та +24…+29 градусів вдень.

Якою буде погода у Києві та області

Впродовж доби опади в столиці та області не передбачаються. Вітер буде західний і південно-західний, 7 – 12 метрів на секунду.

Температура в Києві вночі становитиме +15…+17 градусів, вдень повітря прогріється до +25…+27 градусів.

На Київщині вночі стовпчики термометрів покажуть +14...+19 градусів, а вдень температура підійметься до +24...+29 градусів.

Якою буде температура у великих містах

  • Київ +25…+27;
  • Ужгород +20…+22;
  • Львів +20…+22;
  • Івано-Франківськ +20…+22;
  • Тернопіль +20…+22;
  • Чернівці +20…+22;
  • Хмельницький +20…+22;
  • Луцьк +20…+22;
  • Рівне +20…+22;
  • Житомир +21…+23;
  • Вінниця +22…+24;
  • Одеса +27…+29;
  • Миколаїв +28…+30;
  • Херсон +33…+35;
  • Сімферополь +33…+35;
  • Кропивницький +27…+29;
  • Черкаси +25…+27;
  • Чернігів +26…+28;
  • Суми +28…+30;
  • Полтава +28…+30;
  • Дніпро +33…+35;
  • Запоріжжя +35…+37;
  • Донецьк +35…+37;
  • Луганськ +35…+37;
  • Харків +33…+35.

Погода в Україні на 11 липня 2025 року

Погода в Україні на 11 липня / Карта Укргідрометцентру