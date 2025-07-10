Повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Погода в Україні на 11 липня
У п'ятницю, 11 липня, атмосферні фронти зумовлять нестійку погоду з дощами літнього характеру вночі у західних областях, а вдень на Лівобережжі.
На сході та південному сході буде утримуватися жарка погода із сильною спекою. Водночас в західних областях буде відчутне зниження температури.
Впродовж доби в Україні зберігатиметься мінлива хмарність. Синоптики попереджають, що вночі у західних областях та на північному сході місцями пройдуть короткочасні дощі та грози. На решті територій опади не передбачаються.
Вітер буде західним та південно-західним (у східних областях південно-східний) зі швидкістю 7 – 12 метрів на секунду.
У західних областях, а також на Житомирщині та Вінниччині буде відчутне зниження температури. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +10…+15 градусів, а вдень температура підійметься до +18…+23 градусів.
Водночас на сході та південному сході країни вночі буде +21...+26 градусів, а вдень очікується сильна спека до +38 градусів.
На решті територій температура коливатиметься в межах +14…+19 градусів вночі та +24…+29 градусів вдень.
Якою буде погода у Києві та області
Впродовж доби опади в столиці та області не передбачаються. Вітер буде західний і південно-західний, 7 – 12 метрів на секунду.
Температура в Києві вночі становитиме +15…+17 градусів, вдень повітря прогріється до +25…+27 градусів.
На Київщині вночі стовпчики термометрів покажуть +14...+19 градусів, а вдень температура підійметься до +24...+29 градусів.
Якою буде температура у великих містах
- Київ +25…+27;
- Ужгород +20…+22;
- Львів +20…+22;
- Івано-Франківськ +20…+22;
- Тернопіль +20…+22;
- Чернівці +20…+22;
- Хмельницький +20…+22;
- Луцьк +20…+22;
- Рівне +20…+22;
- Житомир +21…+23;
- Вінниця +22…+24;
- Одеса +27…+29;
- Миколаїв +28…+30;
- Херсон +33…+35;
- Сімферополь +33…+35;
- Кропивницький +27…+29;
- Черкаси +25…+27;
- Чернігів +26…+28;
- Суми +28…+30;
- Полтава +28…+30;
- Дніпро +33…+35;
- Запоріжжя +35…+37;
- Донецьк +35…+37;
- Луганськ +35…+37;
- Харків +33…+35.
Погода в Україні на 11 липня / Карта Укргідрометцентру