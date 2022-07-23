США предоставят Украине Phoenix Ghost: почему это больше, чем просто дрон-камикадзе

США согласились предоставить Украине очередную партию вооружения. В списке есть и дрон-камикадзе Phoenix Ghost.

Украинские военные активно используют дроны-камикадзе для того, чтобы наносить прицельные удары по оккупантам. Один из таких случаев – удар по палаточному городку и технике россиян на территории Запорожской АЭС. Тогда погибли трое захватчиков, а еще 12 получили ранения. Также была уничтожена РСЗО "Град".

Какой именно дрон-камикадзе при этом был использован – не указано. Вполне вероятно, что Switchblade, который активно используют украинские военные. Хотя наши защитники получают от США и Phoenix Ghost. Очередную партию таких дронов США пообещали передать 22 июля. Вместе с ними, украинские военные получат и четыре ракетные системы HIMARS.

В то же время У Байдена воздерживаются от передачи Украине боевых беспилотников большого радиуса действия, – СМИ

Чем особенны Phoenix Ghost

Информации о Phoenix Ghost не так уж много. Нет его и на официальном сайте компании Aevex Aerospace, которая и является разработчиком этого беспилотника.

Известно только, что этот дрон предназначен для уничтожения целей – боевая часть позволяет уничтожать среднебронированные цели. Одним из его преимуществ является то, что он может находиться в воздухе около 6 часов (например, Switchblade – до 40 минут), что значительно расширяет возможности его использования. При этом Phoenix Ghost способен взлетать вертикально.

Разрабатывать дрон начали еще до полномасштабного вторжения россии в Украину, но на основе того, как россияне воевали против украинцев в Донбассе до этого. Поэтому, по всей вероятности, задача у этого дрона – атака контрбатарейных радаров, пунктов управления БПЛА, машин управления артиллерией, а также самих артиллерийских систем, а также, конечно, систем противовоздушной обороны.

Как дрон-камикадзе уничтожил оккупантов на Запорожской АЭС