В России становится все более "тревожно". В частности, неподалеку от столицы соседнего вражеского государства заметили двигавшийся в направлении Москвы беспилотный летательный аппарат.

Во вторник, 23 марта, российские СМИ сообщили, что в Красногорском районе Московской области местные люди заметили неизвестный БПЛА. Об этом информирует 24 Канал.

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Что известно

Отметим, что пролетал дрон именно над микрорайоном Опалиха на высоте около 25 метров. Этот и подобные "инциденты" можно смело назвать "небесной карой" для захватчиков за воздушные угрозы, которые они создают для украинцев с начала полномасштабного вторжения.

По нашей информации, БПЛА на высоте 25 метров заметил пилот вертолета "Робинсон-44", совершавший запланированный полет из Подмосковья,

– написало одно из вражеских изданий.

Кроме того, там констатировали, что об этом дроне пилот сразу сообщил в службу полетов аэропорта Шереметьево.

На Белгородщине еще более "тревожно"

По состоянию на 14:00, 23 мая местонахождение этого беспилотника не было известно. Поэтому оккупанты начали проверку.

Нельзя не упомянуть, что пока у Москвы "что-то летает" в западных регионах враждебного государства происходит еще более что-то действительно аномальное и непостижимое.

Бойцы Русского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России" объявили об освобождении своего государства от путинского режима. Впоследствии в ГУР констатировали, что военные будут создавать "полосу безопасности", которая обезопасит Украину от атак с воздуха.

Собственно, начали свой "рейд" русские добровольцы из Белгородщины. 22 мая им, вероятно, удалось "осовбодить" такие населенные пункты, как Козинка и Горол-Подол. Также они заявили о штурме Грайворона.

Из-за этого в регионе даже объявили о плане "Эдельвейс". Более того, на следующий день стало известно, что Россия организует собрание силовиков на Брянщине, чтобы "бороться с терроризмом", хотя об этом, конечно, на официальном уровне не сообщали.

Ситуацию в Кремле комментировал исключительно пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он лишь разродился на заявление относительно того, что российские власти "выражают глубокую обеспокоенность" из-за происходящего.

Важно! Пока представителей российских правоохранительных органов сгоняют на Белгородщину и Брянщину, для жителей Москвы и других городов как раз есть прекрасная возможность, чтобы организовать протесты против диктаторского режима Путина.

Хотя вряд ли, конечно, граждане враждебного государства на такое способны – с начала вторжения они без устали доказывали, что являются ничтожными созданиями.