В Молдове упал российский БпЛА со взрывчаткой: как отреагировала президентка

В Молдове зафиксировали падение российского беспилотника со взрывчаткой недалеко от украинской границы. Инцидент произошел во время массированной атаки России по Украине и вызвал беспокойство в Кишиневе.

Президент страны Майя Санду уже отреагировала, отметив угрозу для безопасности региона. Об этом сообщает Пограничная полиция Республики Молдова.

Что известно о падении беспилотника в Молдове?

В Молдове на юге страны обнаружили обломки российского ударного беспилотника, который упал во время атаки на Украину. По предварительным данным, дрон был снаряжен взрывчаткой, из-за чего на место сразу вызвали специальные службы.

Как сообщают местные органы власти, беспилотник типа "Шахед" нарушил воздушное пространство страны во время ночной атаки России и исчез с радаров, после чего его обломки нашли вблизи границы с Украиной.

Инцидент произошел в Чимишлийском районе недалеко от населенных пунктов, расположенных вблизи украинской границы. По данным пограничников, дрон двигался со стороны Украины и упал на территории Молдовы.

Сейчас на месте падения работают взрывотехники и другие специализированные службы, которые проверяют территорию и выясняют все обстоятельства инцидента. Информации о пострадавших не поступало.

У Министерстве иностранных дел Молдовы отметили, что подобные случаи являются серьезным нарушением суверенитета государства и угрозой для безопасности граждан.

Беспилотники, который обнаружили в Молдове / Фото Poliția de Frontieră a Republicii Moldova

Как отреагировала на инцидент президент страны?

Майя Санду осудила нарушение воздушного пространства страны и подчеркнула, что война России против Украины непосредственно влияет на безопасность Молдовы.

Обнаруженный сегодня в молдавском селе Тудора российский беспилотник, по оценке, несет взрывчатку. Это серьезное нарушение нашего воздушного пространства и угроза для наших граждан,

– написала она

По ее словам, такие случаи доказывают, что даже страны, которые не участвуют в войне, остаются под угрозой из-за действий Москвы. Она также подчеркнула важность укрепления системы безопасности и сотрудничества с международными партнерами.

Это уже не первый случай, когда российские беспилотники нарушают воздушное пространство Молдовы. Власти страны неоднократно заявляли о рисках, связанные с войной рядом с ее границами.

На территории каких стран еще падали БПЛА России?