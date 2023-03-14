БПЛА США MQ-9 Reaper упал в Черное море: что ищут "стервятники" из Черноморского флота

В Черное море 14 марта упал ВВС США MQ-9 Reaper. Предполагают, что его намеренно задел российский самолет. Черноморский флот проводит "спасательную операцию".

Пропеллер MQ-9 Reaper задел российский истребитель Су-27. Джон Кирби – пресс-секретарь Белого дома – сообщил, что Джо Байден уже знает об "опасном и непрофессиональном инциденте". Кроме того, об уничтожении беспилотника в международных водах проинформировали страны-члены НАТО.

Обратите внимание Над Черным морем упал американский беспилотник: его задел российский истребитель

Черноморский флот начал так называемую "спасательную операцию"

"Стервятники" из Черноморского флота уже "засветились" на месте инцидента. Очевидно, они ищут осколки MQ-9 Reaper, чтобы изучить его. На перехваченных фрагментах разговоров речь идет, вероятно, именно о MQ-9 Reaper.

Россиянин сначала рассказывает, как удается поднять отдельные части объекта, а затем сообщил: "подняли все видимые части объекта". В частности, говорится о хвостовой части обшивки, бензобаке, крыле.

Говорящего постоянно спрашивают, есть ли что-то интересное. Тайминг позволяет понять, что "операция" продолжалась довольно долго. Оккупанты жалуются, что поиск идет тяжело.