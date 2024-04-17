Роман Свитан, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт рассказал 24 Каналу, что до Казанского завода более тысячи километров, но беспилотникам украинской разведки удалось добраться до Татарстана. Россия изготавливала и ремонтировала там стратегические бомбардировщики.

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Важная цель для Украины

Один из военных самолетов, который изготавливала Россия в Казани – Ту-160. По словам полковника запаса ВСУ, этот самолет может нести 12 ракет типа Х-101 и Х-555. Такими ракетами Россия обстреливает Украину.

Россия пока не использовала Ту-160 из-за того, что этот бомбардировщик требует большого количества авиационного керосина – это 170 тонн в 1 самолет,

– сказал Свитан.

Он считает, что украинским спецслужбам стоит продолжить удары по российским НПЗ, ведь это также "важная военная цель".

Авиационный керосин без которого самолеты не могут летать изготавливают на российских нефтеперерабатывающих заводах. А мы уже почти месяц не слышим об ударах по НПЗ, для того, чтобы обезопасить наше небо от российских самолетов,

– подчеркнул военный эксперт.

Роман Свитан отметил, что Главное управление разведки грамотно выполнило боевую задачу в российском Татарстане.

Это еще раз доказывает, что наши спецслужбы на высоком уровне,

– подытожил он.

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