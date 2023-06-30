Беспилотники атаковали базу вагнеровцев в Ливии, – СМИ

Ряд иностранных СМИ сообщил, что в ночь на 30 июня базу ЧВК "Вагнера", которая дислоцируется в Ливии, атаковали беспилотники. Речь идет об авиабазе Аль-Харуба.

Известно, что база боевиков Пригожина находится на востоке Ливии. Журналисты указывают, что пункт дислокации атаковали Bayraktar Akıncı.

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Что известно о последствиях обстрела

Беспилотники неизвестного происхождения нанесли удар по авиабазе Аль-Харуба, расположенной в 150 километрах к юго-востоку от Бенгази, где должны были находиться элементы ЧВК "Вагнера",

– сказал собеседник издания на анонимных условиях.

По информации СМИ, удары не привели к потерям.

Однако следует добавить, что издание Arabi21 со ссылкой на источник в Минобороны Ливии пишет, что под атаку попала база материально-технического обеспечения российских наемников. Их атаковали купленные в Турции аппараты Bayraktar Akıncı, принадлежащие властям Ливии.

Что ЧВК "Вагнера" делает в Ливии

Боевые действия в Ливии продолжаются с 2011 года, когда в результате "Арабской весны" был свергнут режим Муаммара Каддафи. С 2014 года все дошло до того, что страна фактически разделилась на два враждующих лагеря.

С 2018 года ЧВК "Вагнера" начала участвовать в боевых действиях на стороне сил Ливийской национальной армии генерала Халифы Хафтара. Его поддерживают Россия, Египет, ОАЭ и Саудовская Аравия. Другую сторону поддерживает ООН, страны Запада, а также Иран, Турция и Катар.

С апреля 2019 по июнь 2020 Хафтар использовал бойцов Судана, Нигерии и Сирии, но прежде всего наемников "Вагнера", в своей неудачной попытке захватить столицу Триполи.

С тех пор, по данным иностранных СМИ, сотни наемников ЧВК "Вагнера" продолжают находиться на востоке и юге Ливии. Часть из них уехали в Мали и Украину, чтобы воевать на стороне русской армии.

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