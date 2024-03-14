Курскую и Белгородскую области ночью атаковали беспилотники: какие последствия на этот раз
Две российские области снова атаковали беспилотники. Оккупанты жаловались о дронах в Белгородской и Курской областях.
Тревожно россиянам из-за дронов уже не первую ночь. Так, в ночь на 13 марта беспилотники снова атаковали нефтебазы россиян, пишет 24 Канал.
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Как прошла ночь в Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил ориентировочно в 3 ночи 14 марта, что два беспилотника атаковали Прохоровский район, а именно – село Прохоровка.
Российский чиновник рассказал целую историю об атаке дронов. По его словам:
- после первого взрыва там якобы вспыхнул пожар на кровле частного дома, выбиты окна и поврежден фасад. Там, мол, никто не жил и пострадавших нет;
- второй беспилотник сдетонировал якобы возле этого дома – взрывная волна повредила уже соседнее жилье. Там якобы поврежден фасад и забор. Россияне уже традиционно не пострадали.
Впоследствии в телеграмм-каналах написали, что на жилой дом во 2-м Ключевом переулке упали обломки сбитого дрона.
Уже ориентировочно в 5:21 Гладков пожаловался из-за атаки на Белгород. Мол, на этот раз дроны атаковали город. Однако только загорелась трава и выбиты окна в одном доме.
Что происходило на Курщине
Сразу после Белгородской области об атаке дронами заявил губернатор Курской области. По словам Старовойта, там уже в 3:42, как всегда у россиян, "сбивали" дроны. Их "пе-ве-о" работала в Курске и регионе.
На рассвете 14 марта российское минобороны заявило, что якобы вражеская ПВО перехватила и уничтожила на Белгородщине аж 11 дронов и еще 3 – над Курщиной.
Россию атакуют дроны
- В ночь на 13 марта россияне заявили аж о 58 сбитых дронах, однако на самом деле взрывы раздавались в семи регионах страны-оккупанта и не обошлось без попаданий. Так, на Белгородщине россияне были без света и газа, в Рязанской области вспыхнула нефтебаза. Под атакой был нефтеперерабатывающий завод в Ленинградской области, НПЗ в Нижегородской области.
- Тревожно оккупантам было и в ночь на 12 марта. Так, у оккупантов горел завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", который считается одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий в России.
- Также вспыхнула нефтебаза в Орловской области России, Белгородская область осталась без света. Под атакой дронов были Курская, Московская, Брянская, Ленинградская и Тульская области.