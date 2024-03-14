Курскую и Белгородскую области ночью атаковали беспилотники: какие последствия на этот раз

Две российские области снова атаковали беспилотники. Оккупанты жаловались о дронах в Белгородской и Курской областях.

Тревожно россиянам из-за дронов уже не первую ночь. Так, в ночь на 13 марта беспилотники снова атаковали нефтебазы россиян, пишет 24 Канал.

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Как прошла ночь в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил ориентировочно в 3 ночи 14 марта, что два беспилотника атаковали Прохоровский район, а именно – село Прохоровка.

Российский чиновник рассказал целую историю об атаке дронов. По его словам:

после первого взрыва там якобы вспыхнул пожар на кровле частного дома, выбиты окна и поврежден фасад. Там, мол, никто не жил и пострадавших нет;

второй беспилотник сдетонировал якобы возле этого дома – взрывная волна повредила уже соседнее жилье. Там якобы поврежден фасад и забор. Россияне уже традиционно не пострадали.

Впоследствии в телеграмм-каналах написали, что на жилой дом во 2-м Ключевом переулке упали обломки сбитого дрона.

Уже ориентировочно в 5:21 Гладков пожаловался из-за атаки на Белгород. Мол, на этот раз дроны атаковали город. Однако только загорелась трава и выбиты окна в одном доме.

Что происходило на Курщине

Сразу после Белгородской области об атаке дронами заявил губернатор Курской области. По словам Старовойта, там уже в 3:42, как всегда у россиян, "сбивали" дроны. Их "пе-ве-о" работала в Курске и регионе.

На рассвете 14 марта российское минобороны заявило, что якобы вражеская ПВО перехватила и уничтожила на Белгородщине аж 11 дронов и еще 3 – над Курщиной.

Россию атакуют дроны