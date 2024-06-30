Деморализация и экономические убытки: на что влияют удары по российским НПЗ

Вооруженные Силы Украины не прекращают атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы. В ночь на 28 июня несколько российских регионов подверглись атакам беспилотниками. Возник значительный пожар на нефтебазе в Тамбовской области.

Политтехнолог Борис Тизенгаузен и руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко рассказали 24 каналу, что атаки украинскими дронами значительно влияют на нефтеперерабатывающую промышленность страны-агрессора. Однако, чтобы уменьшить экономическую способность России вести войну против Украины необходимы комплексные меры, в том числе и более жесткие санкции.

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Удары дронов по НПЗ России

По словам Тизенгаузена, Украина начала использовать новые комбинированные стратегии для атак по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Сначала летят дроны, которые взрывают крыши и резервуары НПЗ, а через несколько часов начинается следующая волна атак по этим объектам,

– отметил политтехнолог.

Значение атак по российским НПЗ

Мусиенко отметил, что удары по российским нефтебазам пока никак не влияют на фронт. У врага нет проблем с обеспечением топлива.

"Сейчас им достаточно тех запасов, что есть, потому что движение техники не настолько большой, ведь враг использует живую силу и дроны. Удары по НПЗ имеют экономический эффект, что может привести к деморализации и экономическим убыткам", – сказал он.

Военный эксперт подчеркнул, что, по данным российского министерства финансов, Россия в 2024 году увеличит на 50% доходы от продажи нефти и газа.

Над этой цифрой надо задуматься. К сожалению, Украина не может разрушить всю нефтеперерабатывающую отрасль России. Все исключения украинских партнеров по санкциям против России дают возможность стране-агрессору зарабатывать и финансировать войну против Украины. Этому нужно положить конец,

– подчеркнул Александр Мусиенко.