Політтехнолог Борис Тизенгаузен та керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко розповіли 24 каналу, що атаки українськими дронами значно впливають на нафтопереробну промисловість країни-агресорки. Однак, щоб зменшити економічну спроможність Росії вести війну проти України необхідні комплексні заходи, зокрема і жорсткіші санкції.

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Удари дронів по НПЗ Росії

За словами Тизенгаузена, Україна розпочала використовувати нові комбіновані стратегії для атак по російських нафтопереробних заводах.

Спочатку летять дрони, які підривають дахи та резервуари НПЗ, а за декілька годин розпочинається наступна хвиля атак по цих об'єктах,

– зазначив політтехнолог.

Значення атак по російських НПЗ

Мусієнко зауважив, що удари по російських нафтобазах поки ніяк не впливають на фронт. У ворога немає проблем із забезпеченням палива.

"Зараз їм достатньо тих запасів, що є, бо рух техніки не настільки великий, адже ворог використовує живу силу та дрони. Удари по НПЗ мають економічний ефект, що може призвести до деморалізації та економічних збитків", – сказав він.

Військовий експерт підкреслив, що, за даними російського міністерства фінансів, Росія у 2024 році збільшить на 50% доходи від продажу нафти та газу.

Над цією цифрою треба замислитись. На жаль, Україна не може зруйнувати всю нафтопереробну галузь Росії. Усі винятки українських партнерів щодо санкцій проти Росії дають можливість країні-агресорці заробляти та фінансувати війну проти України. Цьому потрібно покласти край,

– наголосив Олександр Мусієнко.