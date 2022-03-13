Беспилотники, истребитель и Су-34: за сутки ВСУ сбили 6 единиц авиатехники
Источник:телеграм Министерства обороны
Российская авиация продолжает атаковать и разрушать украинские территории. Вооруженные Силы Украины пытаются сбить вражеские ракеты и беспилотники. Так, за минувшие сутки защитники обезвредили 6 единиц авиатехники РФ.
За 12 марта РФ выпустила несколько ракет по нескольким военным объектам Воздушных Сил Украины, часть из них удалось сбить.
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Противовоздушная оборона за предыдущие сутки уничтожила следующие единицы российской авиатехники:
- два российских вертолета Ка-52;
- один Су-34;
- один неустановленный истребитель (вероятно Су-30 или Су-34);
- два беспилотника.
Также есть информация о поражении двух воздушных целей истребителями ВС Украины, но она требует подтверждения.
Добавим, что украинская сторона активно готовится к четвертому раунду переговоров с российскими оккупантами. В настоящее время формируются итоговые документы и требования к РФ. Подробности – читайте здесь.