Беспилотники, истребитель и Су-34: за сутки ВСУ сбили 6 единиц авиатехники

Российская авиация продолжает атаковать и разрушать украинские территории. Вооруженные Силы Украины пытаются сбить вражеские ракеты и беспилотники. Так, за минувшие сутки защитники обезвредили 6 единиц авиатехники РФ.

За 12 марта РФ выпустила несколько ракет по нескольким военным объектам Воздушных Сил Украины, часть из них удалось сбить.

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Противовоздушная оборона за предыдущие сутки уничтожила следующие единицы российской авиатехники:

два российских вертолета Ка-52;

один Су-34;

один неустановленный истребитель (вероятно Су-30 или Су-34);

два беспилотника.

Также есть информация о поражении двух воздушных целей истребителями ВС Украины, но она требует подтверждения.

Добавим, что украинская сторона активно готовится к четвертому раунду переговоров с российскими оккупантами. В настоящее время формируются итоговые документы и требования к РФ. Подробности – читайте здесь.

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