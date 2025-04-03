Украина дронами заражает российские системы вирусами и получает стратегическое преимущество, – Forbes

Недавно в сети, вероятно, россиянами было выложено видео, которое предупреждает о вредоносных программах в украинских дронах. Они уже успели хорошо себя проявить и заразить российские системы.

Это в очередной раз доказало эффективность массового и эффективного использования беспилотников в войне против России. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes.

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Как работает новая украинская технология

Издание утверждает, что украинские беспилотники теперь выполняют незначительные кибероперации против России.

Отмечается, что программное обеспечение прежде всего влияет не на целую сеть, а на сам беспилотник или компьютер, к которому он подключается.

Опубликованное видео свидетельствует, что теперь украинские дроны "выжигают USB-порт, препятствуют перепрошивке или похищению перепрофилированного FPV и устанавливают местонахождение оператора".

Появление такой технологии имеет большое значение, потому что, как отмечает издание, "обе стороны стремительно конкурируют за превосходство в области беспилотников".

Растущая угроза заражения российских компьютеров вредоносным программным обеспечением, которое передается украинскими дронами, может заставить Россию принять новые меры безопасности для защиты своих систем. Эти меры будут препятствовать обновлению россиянами своей технологии борьбы с беспилотниками, которая требует тщательного изучения внутренней работы вражеского БпЛА, чтобы найти его уязвимые места,

– отмечают в Forbes.

Поэтому пока Россия не научится бороться с новой технологией, ВСУ смогут эффективно использовать такие беспилотники.

В статье отмечают, что это вредное для россиян ПО может быть разработано также для того, чтобы не дать России возможности повторно использовать захваченные украинские беспилотники.

Препятствуя этому, Украина получает стратегическое преимущество перед врагом.

"Один из вариантов (ПО – 24 Канал) блокирует повторное изображение жесткого диска дрона. Даже если это возможно, то другой зарегистрированный вариант позволяет украинским силам похитить переделанный беспилотник и потенциально найти его нового оператора", – объясняет издание.

Там также добавляют, что в случае успеха этой технологии Украина сможет интегрировать вредоносное программное обеспечение в другие российские электронные системы.