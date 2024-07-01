Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман, отметив, если Россия попытается сбить американский беспилотник, то это может быть выгодно для Украины. Он пояснил, что потерь в США из-за этого не будет, ведь пилотов там нет.

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Вероятная выгода для Украины

Шейтельман считает, если Россия хоть раз атакует воздушные цели США, то есть вероятность, что Украина в ответ получит дополнительное вооружение от партнеров.

Однако, если оккупанты регулярно будут сбивать американские беспилотники, то США в ответ будут наносить удары по кораблям Черноморского флота России,

– предположил он.

По мнению политтехнолога, Соединенные Штаты Америки, отвечая на действия России, могут применять ударные дроны для атак по российским военным объектам в Крыму.

Важно, что 14 марта 2023 года российский истребитель Су-27 сбил американский беспилотник MQ-9 Reaper, который выполнял операцию в международном воздушном пространстве над Черным морем. Инцидент произошел после нескольких попыток российских самолетов перехватить дрон. США назвали действия россиян опасными и непрофессиональными, призвав их вести себя ответственно.