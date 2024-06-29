Американский политолог Рамиз Юнус рассказал 24 Каналу, что О'Брайен один из ближайших соратников Энтони Блинкена. Он озвучивает основные планы и задачи государственной структуры США.

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Должностные функции О'Брайена

По словам Рамиза Юнуса, если Джеймс О'Брайен в своих заявлениях поднимает украинский вопрос, то есть говорит о необходимости дать отпор стране-агрессору, то это не просто его слова, а позиция США.

Изменилась не только динамика противостояния между Украиной и Россией, но и отношение западных стран к этим событиям. Количество поставок оружия значительно увеличилось,

– отметил он.

Спекуляции на теме войны в Украине

В США готовятся к предстоящим выборам, которые состоятся 5 ноября 2024 года. Основными претендентами на место в Белом доме являются Джо Байден и Дональд Трамп. Последний уже начал спекулировать, по мнению Рамиза Юнуса, очевидно пророссийскими нарративами о прекращении войны в нашем государстве.

Чем ближе эти выборы, тем больше будет спекуляций. Поэтому администрация действующего президента США будет пытаться увеличивать поставки оружия и финансовой поддержки Украине. Это будет регулярно,

– высказался политолог.

Он считает, что соратники Джо Байдена будут использовать такую риторику о поддержке Украины, чтобы на предвыборных дебатах украинский вопрос также прозвучал. А граждане США, которые еще не выбрали за кого голосовать, понимали, какой политический путь выбирает Байден.