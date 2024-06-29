Американський політолог Раміз Юнус розповів 24 Каналу, що О'Браєн один із найближчих соратників Ентоні Блінкена. Він озвучує основні плани та завдання державної структури США.

Дивіться також "Ти невдаха та лузер": Байден рішуче відповів Трампу під час дебатів

Посадові функції О'Браєна

За словами Раміза Юнуса, якщо Джеймс О'Браєн у своїх заявах порушує українське питання, тобто говорить про необхідність дати відсіч країні-агресорці, то це не просто його слова, а позиція США.

Змінилась не лише динаміка протистояння між Україною та Росією, але й ставлення західних країн до цих подій. Кількість постачання зброї значно збільшилась,

– зауважив він.

Спекуляції на темі війни в Україні

У США готуються до майбутніх виборів, які відбудуться 5 листопада 2024 року. Основними претендентами на місце у Білому домі є Джо Байден та Дональд Трамп. Останній вже почав спекулювати, на думку Раміза Юнуса, очевидно проросійськими наративами про припинення війни у нашій державі.

Чим ближче ці вибори, тим більше буде спекуляцій. Тому адміністрація чинного президента США намагатиметься збільшувати постачання зброї та фінансової підтримки Україні. Це буде регулярно,

– висловився політолог.

Він вважає, що соратники Джо Байдена використовуватимуть таку риторику про підтримку України, щоб на передвиборчих дебатах українське питання також прозвучало. А громадяни США, які ще не обрали за кого голосувати, розуміли, який політичний шлях обирає Байден.